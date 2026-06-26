От ИИ до беспилотников: На какие специальности делают ставку московские абитуриенты

В этом году в Москве 42 тысячи девятиклассников целенаправленно выбирали для сдачи не четыре, а два предмета ОГЭ, чтобы поступать в колледж. Это на 6 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит департамент образования и науки столицы.

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Учитывая растущий интерес, в этом году Москва на треть увеличила число бюджетных мест в городских колледжах - с 37 тысяч до 50 тысяч. Обучаясь, ребята могут освоить одну или несколько из 150 профессий и специальностей. Причем, как отмечает заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, среди них - восемь новых. Это разработка и управление программным обеспечением, техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем, интеграция решений с применением технологий ИИ, конгрессно‑выставочная деятельность, сборка оптоэлектронных систем, техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, промышленный дизайн, а также преподавание в основном общем образовании. Словом, все те специальности, в которых остро нуждается столичная экономика. Как стартовала приемная кампания в колледже связи №54 имени П. М. Вострухина, наблюдали корреспонденты "РГ".

Этот колледж считается одним из лучших в городе для тех, кто планирует освоить профессию, связанную с кибербезопасностью, искусственным интеллектом, телерадиовещанием и другими сферами. Здание выглядит современным после большой модернизации. Снаружи абитуриентов встречают дипломы о вхождении в топ-колледжей города и страны. Внутри на учебу настраивают строгие граффити с изображениями Эйнштейна, его любимых цитат, различные красочные схемы хронологий развития науки, промышленности.

В светлой и прохладной приемной комиссии пять сотрудников колледжа консультируют ребят и их родителей по поступлению. Преподаватели и сотрудники водят экскурсии по зданию, показывают, как сдают внутренние экзамены студенты, знакомят с мастерами производственного обучения. А те, чтобы было понятнее, на кого будут учить, тут же предлагают пройти на мастер-класс. Владимир Горьканов, преподаватель специальных дисциплин в направлении "Квантовые технологии", говорит, что, попробовав руками элементы будущей профессии, сразу становится ясно, твое ли это. Впрочем, по словам начальника отдела приемной комиссии Ивана Червякова, сейчас идут такие абитуриенты, что ничего и объяснять не нужно, они давно выбрали профессию благодаря профориентационной работе школ и колледжей.

Как рассказывает заместитель директора Ирина Бозрова, в этом году колледж примет на бюджетные места более трех тысяч абитуриентов, это на треть больше, чем годом ранее. Самые популярные направления в колледже - информационная безопасность, разработка электронных приборов и устройств. "Колледж - это хороший старт в профессию без страха сдачи ЕГЭ. В вуз могут ребята поступить по профильной специальности с сокращенным сроком обучения, да еще и с большим багажом опыта", - сообщила она. А о трудоустройстве можно не беспокоиться: колледж сотрудничает почти с тысячей компаний.

А вот и первые абитуриенты. Девятиклассник школы №1270 Роман Васильев рассказывает, что у него любимые предметы математика, информатика и английский язык. "Я хорошо учусь, побывал на днях открытых дверей, но больше всего меня поразил этот колледж своей респектабельностью, программами обучения. Тут все хорошо организовано. И потом, я живу на Таганке, удобно добираться", - говорит Васильев. Он выбрал специальность информационная безопасность. Помогала подавать документы ему мама Татьяна. Она говорит, что рада выбору сына.

"Он раньше получит специальность, раньше встанет на ноги. Проще и осознаннее будет поступать в вуз, если захочет", - говорит она.

Еще один абитуриент Степан Красноперов остановил свой выбор на телерадиовещании.

"У меня отец-связист, - рассказывает Степан. - Решил продолжить династию. А обучение в колледже выбрал, так как раньше есть возможности войти в самостоятельную жизнь. Школа у меня сильная, экзамены я сдал хорошо, думаю, что поступлю".

Его мама Ирина Гаврилица работает преподавателем в одном из институтов.

"Старшая дочь учится в колледже на графического дизайнера. Мне нравится ее процесс обучения. Но мы долго выбирали колледж. Варианты были, но покорило в колледже связи №54 то, что тут много дополнительных кружков, в том числе туристический клуб. Сын не бросит увлечение скалолазанием", - говорит она.

А вот и вчерашний девятиклассник школы №97 Владимир Ратушный.

"Мне приглянулось программирование, увлекаюсь им с детства, этим планирую и зарабатывать в жизни", - уточнил он.

Напомним, что прием заявлений на поступление происходит на портале mos.ru. Выпускники девятых классов московских школ прошлого и нынешнего года смогут подать документы с 26 июня по 26 июля.

Получить консультацию по поступлению можно по телефону Центра информационной поддержки колледжей Москвы +7 495 5680088.