Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 26 июня, поделился важными новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о появлении новых рабочих мест с жилыми кварталами, развитии умного приема в поликлиниках, работе оплаты биометрии на МЦД, обновленном здании школы в Южном Медведкове, а также выразил соболезнования из-за смерти бывшего министра обороны России Сергея Иванова. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Появление новых рабочих мест с жилыми кварталами

Город продолжает создавать новые рабочие места рядом с жилыми кварталами. Для этого вместе с жильем строятся предприятия, офисы, магазины, спортивные и социальные объекты.

Особую роль в этой работе играют производственные технопарки, где создаются рабочие места для инженеров, технологов, исследователей и других специалистов. Такие объекты помогают развивать экономику районов и сокращают необходимость ежедневных поездок через весь город.

Развитие умного приема в поликлиниках

Систему умного приема продолжат развивать в столичных поликлиниках. Это основной элемент новой модели организации амбулаторной помощи в городе, главная задача которой — сделать прием максимально качественным и для врача, и для пациента.

Так, в столичные больницы ежедневно обращаются около 250 тысяч человек. 30 процентов из них приходят за справкой, рецептом или больничным. Теперь в ряде случаев их можно получить онлайн.

Работа оплаты биометрии на МЦД

Оплата по биометрии станет доступна на всех Московских центральных диаметрах до конца 2026 года. Уже сейчас сервис доступен на МЦД-1, до конца июля он появится на турникетах МЦД-2 и МЦД-4, а до конца года — на МЦД-3. Полное внедрение системы на всех основных видах рельсового транспорта Москвы, включая метро, Московское центральное кольцо и все линии МЦД, планируется завершить до конца 2026 года.

Обновленное здание школы в Южном Медведкове

Сергей Собянин осмотрел завершающий этап реконструкции здания школы № 285 в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы. Всего в 2026 году планируется завершить реконструкцию еще 100 образовательных учреждений.

Соболезнования из-за смерти Сергея Иванова

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким бывшего министра обороны России Сергея Иванова в связи с его кончиной. По словам главы города, Иванов внес большой личный вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности России.