Москвичам предложили заняться йогой в окружении морских котиков

Жители и гости столицы могут заняться йогой в необычном месте — Московском зоопарке. Предложение продлится до 30 августа, говорится на сайте «Мосбилет».

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У горожан есть возможность заняться йогой в окружении моржей, сивучей и морских котиков. Стоимость посещения составляет 2200 рублей, билет в зоопарк входит в эту сумму. Инвентарь выдается на месте.

«Участники будут выполнять асаны под руководством опытного преподавателя. Уровень подготовки не имеет значения», — говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что в Москве новый спортивный кластер с крупнейшим падел-центром построят на ВДНХ.