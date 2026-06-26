Прохладная погода в Москве отступила

Прохладная погода в Москве постепенно отступает и уже в воскресенье, 28 июня, в столице ожидается плюс 23-25 градусов тепла. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В последующие дни ожидается дальнейшее повышение температуры, добавил он.

«В понедельник уже ждем плюс 25-27 градусов, а во вторник и 1 июля, в среду, — до плюс 28-30 градусов в столице. Дожди в начале следующей недели если и будут, то малозначимые», — заключил он.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 30-градусная жара придет в столицу только в конце первой пятидневки июля.