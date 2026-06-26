На Красной площади состоялся выпуск курсантов вузов МЧС России

Торжества сегодня - на Красной площади. Состоялся выпуск курсантов, студентов, слушателей и кадетов вузов МЧС России. Ряды спасателей пополнят 1000 человек. Среди них около 70 представителей дружественных государств.

© ТВ Центр

Молодые специалисты маршировали по брусчатке, играл оркестр. Трогательным моментом стало прощание со знамёнами Академии. Выпускники принесли торжественную клятву и встали на одно колено в знак готовности служить Отечеству.

Лучшим курсантам вручили золотые медали. За церемонией наблюдали делегации из дружественных стран.