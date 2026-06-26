Сап-концерты и мировой рекорд: в Москве пройдет уникальный фестиваль на воде «Заряд Фест»

4 и 5 июля в Большом Строгинском затоне состоится грандиозный спортивно-музыкальный фестиваль «Заряд Фест». Гостей ждет уникальный формат сап-концерта, выступления звезд, а также все желающие смогут принять участие в установлении мирового рекорда по сап-йоге. Вход свободный.

© Пресс-служба

Этим летом Большой Строгинский затон второй год подряд превратится в эпицентр водного драйва и большой музыки. 4 и 5 июля здесь пройдет мультиформатный фестиваль «Заряд Фест», где зрители могут наслаждаться живым звуком как с берега, так и находясь прямо на воде на сапбордах.

На двух сценах выступят популярные исполнители и диджеи. Хэдлайнеры фестиваля: MAYOT, Диана Арбенина, Тимати и группа «Диктофон».

Программа насыщена спортивными событиями. 4 июля на акватории пройдут захватывающие выступления флайбордистов. 5 июля всех желающих ждет фан-гонка на сапах в оригинальных костюмах, а также мастер-класс на искусственной волне. Главным событием второго дня станет массовое занятие по сап-йоге с фиксацией мирового рекорда — уникальное зрелище, когда десятки участников будут выполнять асаны на воде.

Все выходные для гостей на суше будет работать более десяти тематических зон: фуд-маркет, зона пикника, а также площадки для настольного тенниса, петанка, бадминтона, панна-футбола, пляжного волейбола и йоги. Для детей подготовлены мастер-классы и анимация.

«Заряд Фест» — это не просто праздник, а уникальный гибридный формат (спорт + музыка на воде), аналогов которому нет в России. Событие проходит на лучшей летней локации столицы — 24 гектара у воды с панорамными видами — при поддержке Департамента спорта города Москвы, проекта «Московский спорт», «Лето в Москве», Всероссийской федерации школьного спорта, Мосприроды и Строгино Wake Park.

Проведите лето вместе с нами! Ждем вас 4 и 5 июля в Москве, на Большом Строгинском затоне. Вход свободный для всех желающих. Подробности — на сайте, а также в наших сообществах во «ВКонтакте» и Telegram.