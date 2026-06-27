На подлете к Москве уничтожили семь беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

Он рассказал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Подробности происшествия градоначальник не привел.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате 68 беспилотников над территорией страны. Дроны были сбиты над приграничными регионами, Калужской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.