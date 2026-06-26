В Москве пройдет практическая конференция по искусственному интеллекту

ИИ КОНФА 2026 – практическая конференция по применению искусственного интеллекта – пройдет 1 июля в Бизнес.Техноград (ВДНХ) в Москве.

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Мероприятие объединит несколько тематических потоков, где полезный контент найдут и те, кто только начинает использовать искусственный интеллект в работе, и те, кто активно использует его возможности.

В центре программы: кейсы и реальный опыт применения искусственного интеллекта для решения профессиональных задач каждый день, обзоры нейросетей, мастер-классы по написанию промптов и созданию ИИ-агентов, организованный нетворкинг для обмена опытом между участниками.

50+ спикеров поделятся уникальным опытом успешного применения искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности.

30+ партнеров представят свои продукты и услуги, предложат интересные возможности для сотрудничества.

500+ участников соберутся вместе, чтобы в рамках нетворкинга обменяться идеями, установить полезные контакты и вдохновиться новыми проектами.

Среди спикеров конференции – эксперты компаний: Сбер, Альфа-Банк, RWB, Аскона, Точка Банк, DPD, WINK, ГК ПИК, СК Росгосстрах, Билайн, Т2, Почта России, ОТП Банк, Кинопоиск, Эконива, Фора-Банк, БКС, Оптиком, Биокад, Кофемания, Дикси, Лемана Тех, Нефтьмагистраль, БСПБ, Открытие (Группа ВТБ), Том Тэйлор, Стардогс, Пятерочка и многих других.

Ключевые треки конференции:

ИИ для руководителей и команд

ИИ в рекламе и маркетинге

ИИ для роста продаж

ИИ в клиентском сервисе

ИИ в HR и корпоративном обучении

ИИ для креаторов

ИИ для личной эффективности

Участники получат готовые решения и инструменты, которые можно применить на практике сразу после мероприятия.

Конференция пройдет 1 июля 2026 на территории Бизнес.Техноград / ВДНХ в городе Москва. Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно на официальном сайте.

Портал «Рамблер» – стратегический информационный партнер мероприятия.