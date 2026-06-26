Названа не требующая навыков работа с зарплатой 80 тысяч рублей в Москве

В столице работа выгульщиком собак при неполной занятости может приносить доход до 80 тысяч рублей в месяц. Такие данные привела карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко в комментарии для Агентства городских новостей «Москва».

Она отметила растущую популярность сервисов по уходу за животными.

«Услуги выгула и передержки становятся все более востребованными... По данным нашей агрегированной базы, сегодня средний доход таких специалистов в Москве составляет 52 тысячи рублей, а максимальный достигает 80 тысяч рублей в месяц», — сказала она.

При этом для трудоустройства не требуется глубоких познаний в кинологии — достаточно быть старше 18 лет, уметь находить общий язык с животными и обладать такими качествами, как ответственность и пунктуальность.

Сама работа включает стандартный набор действий: обязательную прогулку, мытье лап после улицы, кормление и организацию игр, если это пожелает хозяин. Важным элементом сервиса является отчетность: специалист отправляет владельцу питомца текстовое сообщение с прикрепленными фотографиями и скриншотом пройденного маршрута.

Помимо прогулок, многие специалисты расширяют спектр услуг, предлагая домашнюю передержку или визиты к животным на время отсутствия хозяев. Как подчеркнула эксперт, условия труда весьма привлекательны: работодатели гарантируют еженедельные выплаты, предоставляют всю необходимую страховочную амуницию и полностью оформляют документы. «Это отличный способ получить новый опыт и дополнительный доход», — заключила Семеренко.

Ранее были названы зарплаты ИИ-специалистов в Москве. Они могут получать до 350 тысяч рублей в месяц.