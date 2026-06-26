Первая черешня появилась на прилавках ярмарок Москвы

На столичных ярмарках появилась первая черешня, привезенная из Крыма, Краснодарского края, Дагестана, Ростовской, Тамбовской, Липецкой и Нижегородской областей. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

На различных прилавках фермеры представили множество сортов черешни, каждый из которых имеет свой вкус и особенности. Открыла сезон ягода сорта "апрелька". Ее плоды бордового, почти черного цвета.

Обычно "апрельку" едят свежей, а для компотов и варенья лучше выбрать что-то еще. Например, сорта "бычье сердце" и "биг стар" известны своими сочными и крупными ягодами. Плоды этих сортов весят 10–12 граммов и не разваливаются при термической обработке.

Также на прилавках столичных ярмарок появился классический сорт "наполеон". Он обладает приятной кислинкой, хорошо выдерживает дорогу, поэтому его обычно везут в Москву издалека. Найти на прилавках можно и "тигровую" черешню – это ягода с полосатым окрасом. Окрас также придает десертам яркость и сладкий вкус.

Врач‑нутрициолог Юлия Этлис отметила, что черешня и другие сезонные ягоды содержат полифенолы, которые помогают организму защищаться от окислительного стресса – состояния, при котором избыток активных форм кислорода приводит к повреждению клеток, белков и ДНК. Также в ягодах есть мелатонин, который регулирует циркадные ритмы.

Ранее стало известно, что с начала лета на столичных ярмарках было куплено свыше 50 тонн клубники. Первые партии ягод фермеры с юга РФ начали привозить на прилавки московских ярмарок уже в мае. В июне клубнику стали завозить и из Центральной России, где в условиях дневной жары и прохладной ночи выращивается сочный и сладкий плод.