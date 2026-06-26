Москвичам спрогнозировали дождливый месяц

В следующую пятницу, 3 июля, в Москве прогнозируются неблагоприятные погодные условия, включая штормовой ветер и град. По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в течение суток может выпасть до 65 миллиметров осадков, что составляет три четверти месячной нормы, передает РИА Новости.

Синоптик также сказал, что в начале второго летнего месяца температура воздуха в столице поднимется до 26-31 градуса, однако этот период жары будет кратковременным. С приходом холодного фронта 3 июля ожидается понижение температуры до 24 градусов, сопровождающееся сильными грозовыми ливнями и градом.

Тишковец отметил, что июль в Центральной России, по предварительным данным, будет теплее обычного на 1-2 градуса, однако осадков будет недостаточно.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву вернется жара.