Собянин назвал число сбитых на подлете к Москве беспилотников

Средства ПВО отразили новую волну атак беспилотников на Москву.

Как сообщил Сергей Собянин, с ночи были сбиты 47 БПЛА, летевших в сторону столицы. Первое сообщение о работе ПВО появились в соцсетях мэра около двух ночи.

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО сбили над 13 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей 660 беспилотников самолетного типа. По данным ТАСС, эта атака стала самой массированной с начала года.