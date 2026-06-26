Москвичам пообещали месячную норму осадков в начале июля

Июль в Москве начнется с изнуряющей жары, но уже на третий день в регион придет холодный фронт с грозовыми ливнями, с градом и штормовым ветром. За сутки выпадет почти месячная норма осадков. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем канале в мессенджере "Макс".

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"В первые дни июля ожидается повышение температуры до +26…+31. Но жара будет недолгой", - написал он.

По словам синоптика, температура воздуха в столице третьего июля понизится до +19...+24 градусов.

При этом в целом температура воздуха в июле в Центральной России скорее всего окажется на 1-2 градуса выше климатической нормы. Особо дождливым этот месяц не будет, подчеркнул Тишковец.

Он также обратил внимание, что первый месяц лета завершится в регионе вполне комфортной температурой. В предстоящие выходные столбики термометров остановятся на отметке в пределах +25 градусов. В начале следующей недели возможны кратковременные дожди, днем будет +28 градусов.