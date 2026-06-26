В Москве пенсионеры встречают утро на сапбордах

Московские пенсионеры не перестают удивлять. Утро на сапборде - надувной доске с веслом - то, что доктор прописал, говорят они. В будни и выходные, в зной и дождь они плывут по Москве-реке на сапах. Ну, настоящие экстремалы! Многим из них и за 60, и даже за 70 лет. Но занятия не пропускают. Почему? Это и попытались выяснить корреспонденты "РГ" на очередной тренировке таких смельчаков.

© Российская Газета

Сап - это зарядка

Занятия у пенсионеров проходят в яхт-клубе Meduza на берегу Большого Строгинского затона. По обе стороны - высокие деревья, ширина реки в этом месте около 300 метров, которые пенсионеры лихо переплывают.

- Не ждите пенсии, присоединяйтесь, - кричит мне с воды Наталья Курнапегова. И тут я пожалела, что не прихватила с собой купальник. В свои 60 лет бывший учитель информатики прекрасно держится на доске, и сложно поверить, что у нее это лишь третье занятие. "В прошлом году я занималась рафтингом, но в лодке сидеть совсем не волнительно, а тут адреналин зашкаливает", - рассказывает пенсионерка.

Падать, как и других участников заплыва, ее научили еще на первом занятии, а все остальное, по ее словам, совсем нестрашно. Наталья, к слову, после рафтинга стала мечтать о личном сапе, но сразу не решилась потратить на покупку больше 10 тысяч рублей.

"Подумала, лучше сначала похожу на тренировки, и какое счастье, что они бесплатные", - добавила она.

Конечно, каждое занятие начинается с инструктажа по безопасности и правилам поведения на воде. Все участники получают спасательные жилеты со свистком и светоотражающими элементами.

"На первых занятиях отрабатываем основные движения и маневры на земле, затем их легко повторить на воде", - рассказывает тренер Райвал Вяльбе.

Он и сам встал на доску всего шесть лет назад, но его так затянуло новое увлечение, что нашел работу инструктором:

"Поначалу стоял неуверенно, помню, боялся посмотреть вбок, но тело быстро привыкло, и теперь делюсь своим опытом с другими". Многие пенсионеры, по его словам, приходят уверенными в себе, мол, в молодости занимались греблей, а кто-то был даже чемпионом мира по плаванию. "Но тут приходится учиться с нуля, зато когда получается, мои ученики очень гордятся собой", - продолжает Вяльбе, добавив, что встают на сап и 90-летние москвичи.

Доски в моде

Занятия на сапах проходят с понедельника по четверг в любую погоду.

"Водные виды спорта в проекте "Московское долголетие" - одни из самых востребованных летом. В 2025 году занятия по сапсерфингу, каякингу, гребле и другим водным активностям посетили около тысячи москвичей старшего поколения, - комментирует Владимир Филиппов, замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы. - Водные тренировки помогают поддерживать необходимый уровень физической активности, укрепляют мышцы и сердечно-сосудистую систему, развивают координацию и выносливость. Для многих участников это возможность совместить заботу о здоровье с получением ярких впечатлений и по-новому открыть для себя Москву".

Тренер подтверждает: "Ноги - это второе сердце. Если они слабые, страдает весь организм. SUP board - это аббревиатура от Stand Up Paddle board, что в переводе означает "доска для гребли стоя с веслом". Польза от гребли может быть только стоя, а сидя - это релакс. Я видел, как москвичи умудряются ставить на доски стулья для удобства, а однажды даже встретились ребята, которые плыли с горящим мангалом".

Инструктор Владимир Горский обращает внимание, что при заплыве нужно сохранять бдительность.

"Сейчас много прокатных моторных лодок, и нередко молодежь нарушает правила движения, может пролететь мимо пирса не со скоростью 10 км/ч, как положено, а со всеми 40 км/ч", - предупреждает Горский.

Ему, к слову, 68 лет, и он тоже участник "Московского долголетия". Кататься на сапе научился четыре года назад и с тех пор с доской не расстается.

"В этом году устраивал первые заплывы еще в марте", - говорит он. Мужчина привык держать себя в форме, хотя в прошлом работал программистом и практически не вставал из-за компьютера. "При катании на сапе работают 90 процентов мышц. Как и от любого спорта, после тренировки чувствуешь себя увереннее и энергичнее", - делится инструктор.

77-летняя Любовь Лосева с ним согласна.

"Ноги трясутся, - улыбается пенсионерка, паркуясь на берегу. - Но сколько радости от этого! Сегодня, например, я проснулась с мрачными мыслями, без настроения, а поплавала - и хандру как рукой сняло".

Любовь уже третий год берет в руки весло и покоряет Москву-реку.

А вот самая юная в долголетии - 44-летняя Зоя Мишина пришла на третье занятие и забирается на доску очень аккуратно, признается, что боится холодной воды.