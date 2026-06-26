Названы разрешенные места для купания в Москве

В Москве для купания доступны семь зон отдыха. Об этом заявила пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

«Из открывшихся в начале купального сезона девяти зон отдыха, по состоянию на 25 июня, функционирует семь зон отдыха с купанием: озеро «Белое» (ВАО); Путяевский пруд №1 (ВАО); Школьное озеро (ЗелАО); Серебряный бор-2 (СЗАО); Серебряный бор-3 (СЗАО); Пионерский пруд (ЦАО); Тропарево (ЮЗАО). В указанных зонах отдыха вода отвечает санитарным требованиям», — уточнили в ведомстве.

Известно, что в зонах отдыха Большой городской пруд (Зеленоград) и пляж «Динамо» (САО, участок реки Москвы) качество воды стало хуже, поэтому сейчас в этих местах купаться не рекомендуется.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, какая погода ожидается в Москве в июле. Согласно его прогнозу, температура воздуха во втором месяце лета на европейской территории страны, включая столицу, будет в пределах нормы или на один градус выше нормы.