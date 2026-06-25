Робот-пылесос начал убирать московский вокзал

Тестирование робота-уборщика началось на Белорусском вокзале, сообщает агентство «Москва» в Telegram-канале.

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Устройство само строит маршрут по вокзалу, может работать на разных участках, включая перепады высот, и подстраивается под меняющуюся обстановку. Работа техники рассчитана на площади более 100 тысяч квадратных метров, его производительность достигает 2,2 тысячи квадратных метров в час.

Ранее на улицах Москвы заметили пухососы — автомобили-пылесосы, в том числе втягивающие тополиный пух. Видеоролики с 3D-«пухососами» начали появляться в соцсетях во время активного появления на улицах города тополиного пуха. После россияне начали генерировать видео с ИИ-«пивовозами», «борщевикососами», «самокатоловами» а также «клубникогенераторами».