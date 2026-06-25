В Москве стал исчезать один вид арендных квартир

Доля арендных квартир в Москве с устаревшим «бабушкиным» ремонтом в 2026 году установилась на уровне 10-15 процентов, тогда как в 2025-м на такую недвижимость приходилось 20 процентов рынка, а десять лет назад — не менее 40 процентов. О том, что один вид съемного жилья фактически исчезает, рассказали риелторы, опрошенные агентством РИА Новости.

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По словам экспертов, среди районов столицы больше всего подобных квартир расположены в локациях, где преобладает старый жилой фонд, например, Перово, Кузьминки и Текстильщики. Они уточнили, что это хрущевки, многие из которых попадают в программу реновации, и брежневки.

Сокращение доли квартир с «бабушкиным» ремонтом на рынке съемного жилья специалисты связывают с тем, что его собственники на фоне появления большого числа квартир в новых домах стали вкладывать деньги в косметический ремонт. Они готовы отдавать за него сумму, сопоставимую с двумя-четырьмя месячными ставками по аренде.

В данный момент «однушка» с устаревшим ремонтом в среднем сдается за 40-50 тысяч рублей в месяц, что на 15-25 процентов дешевле по сравнению с объектами с современной отделкой, заключили риелторы.

Ранее сообщалось, что арендаторы жилья в столице отвернулись от квартир с «бабушкиным» ремонтом.