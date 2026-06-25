До конца 2026 года в Москве построят еще один парящий мост. Об этом сообщает агентство «Москва».

Объект появится в районе Западное Дегунино в составе горизонтального небоскреба «Селигер Сити». Он будет расположен в открытой части кровли 39-этажных «Башен Лисицкого» и соединит их на уровне 31-го этажа.

Уточняется, что мост не будет просто пешеходным, на нем планируется организовать зоны для работы, спорта и отдыха. Также в новом пространстве появятся рекреационные площадки с шезлонгами и диванами, места для занятий йогой на открытом воздухе.

Ранее, в апреле, стало известно, что в Москве началось строительство пешеходного моста к набережной Тараса Шевченко. 500-метровое сооружение будет проложено по нижнему уровню Дорогомиловского моста на Третьем транспортном кольце возле Москва-Сити. Оно соединит Краснопреснескую набережную и набережную Тараса Шевченко.