Израильская El Al приостановила на несколько дней полеты в Москву

Крупнейшая израильская авиакомпания El Al временно прекратит выполнение рейсов Тель-Авив — Москва. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan. По ее сведениям, решение принято «в связи с развитием событий между Россией и Украиной».

«Авиакомпания приостанавливает полеты на три дня, по 29 июня включительно, в связи с нестабильной обстановкой в российском воздушном пространстве. Отменены рейсы 25, 28 и 29 июня», — подтвердила «Интерфаксу» руководитель отдела продаж авиакомпании Татьяна Токаренко.

Пока речь идет о приостановке полетов «на ближайшие несколько дней». На следующей неделе будет проведена новая оценка ситуации для принятия решений о возможном возобновлении рейсов.

В El Al обещают проинформировать пассажиров и предложить им альтернативные варианты в соответствии с законом.

На сайте перевозчика также сообщается о приостановке продажи билетов на рейсы из Тель-Авива в Москву. Ближайшая доступная для покупки билета дата вылета из столицы Израиля — 2 июля.

В Ассоциации туроператоров России напомнили, что пауза в полетах El Al не отражается на организованном туризме в Израиль, потому что с июня 2025 года российские туроператоры и турагенты не могут продавать туры и любые другие туристические услуги по этому направлению.

Прямое авиасообщение между странами сохраняется силами российских перевозчиков. Регулярные рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять авиакомпании Red Wings и «Азимут».