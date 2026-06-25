В Москве показали, как выглядела дачная жизнь начала ХХ века

В рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" этим летом появился новый маршрут, разработанный совместно с Яндекс.Go: он предлагает горожанам посетить от 5 до 30 усадеб и получить призы за 5, 10 или 15 визитов. В каждой усадьбе можно побывать на экскурсии или самостоятельно познакомиться с представленными там экспозициями. Заинтересовал усадебный квест и корреспондента "РГ".

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Сложнее всего было решить, откуда начать знакомство с имениями знаменитых москвичей: маршрут предлагает 30 точек - и один интереснее другого. Откладываю на будущее расположенные за городом - до них еще надо добраться. А вот до дома Тургенева на Остоженке и дома Валерия Брюсова - Музея Серебряного века, расположенных в пределах Садового кольца, можно запросто доехать на метро.

Оба музея небольшие, зато за день можно совершить путешествия сразу в два столетия. Дом Тургенева - настоящий представитель мещанской Москвы 1840-х - 1850-х годов. Писателю он не принадлежал. Мать Варвара Петровна Тургенева сняла бело-синий особняк после того, как у них сгорело родовое имение Спасское-Лутовиново в Орловской области. И хотя в Москве у семьи был собственный дом на Садовой-Самотечной, жить им там не нравилось - слишком шумно и неуютно. А вот дом на Остоженке пришелся по душе, хотя аренда обходилась недешево - чуть больше тысячи рублей в год.

Усадьбы писателей - это настоящие шкатулки драгоценностей, застывшие во времени

О писателе здесь напоминают слепок его руки и посмертная маска, нотный альбом Полины Виардо, знаменитой певицы, возлюбленной Ивана Сергеевича. В альбоме можно увидеть ее записи, есть в экспозиции и портрет красавицы. А еще книги, письма, портреты, открытки... Но особенно привлекает точно воссозданная атмосфера дворянского дома середины ХIX века. В 12 залах с интерьерами, типичными для своего времени, представлены более 1000 экспонатов - в основном подлинных. Старинная мебель, картины и предметы искусства, дворянская одежда...

На экскурсии гид Елена Вячеславовна рассказывает не только о жизни и быте семьи Тургеневых, но и о старой Москве, в которую Иван Сергеевич поселил своих героев - Герасима и Муму, Владимира Петровича и Зинаиду Засекину, Клару Милич. "Дом, где жил Герасим, - это флигель усадьбы на Остоженке, а собачку он встретил у Крымского брода, - напоминает Елена. - Флигель, кстати, сохранился - небольшой двухэтажный дом". А памятники Муму стоят и сейчас один во дворе музея, второй - внутри, возле бывшего парадного входа. А у входа в комнаты писателя гостей встречает бронзовая Дианка.

Внутри усадьбы три этажа. Подвал увешан фотографиями жильцов дома, на первом этаже - богатый синий зал, гардероб и спальня. А на "антресоли", как здесь называют второй этаж, две скромные комнаты писателя. Именно здесь Иван Сергеевич принимал днем гостей, а ночью писал свои рассказы и повести. Один из приятелей даже изобразил его в ночном колпаке и с пером в руках - этот рисунок тоже есть в экспозиции. "Я пришла, увидев музей на карте усадеб, но не представляла, что это настоящая шкатулка драгоценностей, практически застывший экспонат", - не скрывает восхищения москвичка Татьяна Курполева. За лето она уже успела побывать в Мелихове и в Коломенском и не планирует останавливаться в изучении истории Москвы.

В отличие от скромного домика Тургеневых, дом Брюсова, он же музей Серебряного века, - более приметной архитектуры. Построен в стиле модерн, чем похож на своего жильца поэта-символиста. Осматриваю его самостоятельно, с поддержкой бесплатного аудиогида. Узнаю, что принадлежал дом купцам Басовым, Брюсовы в 1910-х лишь арендовали первый этаж, а после революции смогли снимать только кабинет. Ощущение, что Брюсов лишь ненадолго вышел из этого кабинета: стоят на своих местах все его книги, среди которых Толстой и Пушкин соседствуют с Расином и Данте. Рядом с ними - и Библия, и латинский Коран, и Тора в оригинале. А на столе, том самом, за которым он работал, записанное от руки стихотворение, книга переводов с армянского и печатный отчет. Брюсов создал "Общество свободной эстетики" и фиксировал его действия.

"Читая стихи Брюсова, я всегда представляла что-то таинственное, магическое. Неудивительно, что писал он при этом довольно тусклом свете", - делится впечатлениями школьница Марина Зостлова. Они с подругой учатся в Московской центральной художественной школе, сюда пришли по учебному заданию. Подруге Марины, Жене, больше понравился второй этаж, где обосновался музей Серебряного века. "Это время, когда писатели и поэты искали новые формы, шли на эксперименты. Мне интересно узнать, как это происходило, что их объединяло и вдохновляло", - рассказала мне Женя.

Невольно вспоминаю: ведь именно в этом доме, на еженедельных "Брюсовских средах", регулярно собирались Алексей Толстой, Игорь Северянин, Николай Гумилев, Владимир Маяковский, Борис Пастернак... Спорили о прошлом и будущем, а потом шли снова писать, оставив нам свои стихи и романы. Дух творчества жив в этих стенах и сегодня.

30 усадеб объединил фестивальный маршрут

...Валерий Брюсов прожил в этом доме до конца жизни. В той самой квартире на первом этаже он и скончался 9 октября 1924 года. А его вдова Иоанна Матвеевна жила здесь до 1965 года. Это ее стараниями еще в 1926 году в Москве появился музей Брюсова, а позже, в конце 90-х годов, открылся Музей Серебряного века.

...100 дней продлится фестиваль "Усадьбы Москвы". Захватывающее это занятие - гулять по местам, где рождались шедевры музыки, литературы и театра, где жили, любили, творили их создатели. Тем более что в этом году к ним добавились еще пять знаменитых усадеб из других регионов: Ясная Поляна, Горки Ленинские, Даровое, Мелихово и Мураново.