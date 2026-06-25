Движение поездов на БКЛ метро восстановлено после инцидента с человеком на путях

Восстановлено движение поездов на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Электрозаводская» – «Текстильщики», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

«Движение на Большой кольцевой линии по часовой стрелке восстановлено и вводится в график», – говорится в материале.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что из-за человека на путях было приостановлено движение от станции «Электрозаводская» до станции «Текстильщики».