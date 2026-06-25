Движение на БКЛ от «Электрозаводской» до «Текстильщиков» остановили

Поезда временно не ходят на Большой Кольцевой линии метро Москвы от «Электрозаводской» до «Текстильщиков». Причиной стало падение человека на пути. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— На Большой кольцевой линии нет движения от станции «Электрозаводская» до станции «Текстильщики», — передает официальный Telegram-канал ведомства.

Спустя 10 минут в канале Дептранса появилось сообщение о том, что движение на линии по часовой стрелке восстановлено и вводится в график.

Ранее мужчина упал на рельсы на станции метро «Краснопресненская». Его подняли на платформу. Пассажир серьезно не пострадал. Кроме того, похожий инцидент происходил на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В связи с этим были временно увеличены интервалы движения.

Самокат 1 апреля упал на пути на центральном участке Замоскворецкой линии метро. В связи с этим временно увеличили интервалы движения. Спустя 10 минут после произошедшего представители департамента транспорта сообщили, что движение вводится в график.