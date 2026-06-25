Лучших пожарных столицы выбрали на конкурсе «Московские мастера»

Лучших пожарных выбрали в рамках городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера». Об этом в четверг, 25 июня, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Московские мастера» — ежегодный городской конкурс для тех, кто каждый день делает столицу лучше. Спасатели, инженеры, водители общественного транспорта, медработники и представители других важных специальностей соревнуются за звание лучших в профессии. В этом году в финал вышли 20 пожарных, — отметил заммэра.

Участники конкурса продемонстрировали знания, умения и навыки в области пожаротушения. Все испытания были максимально приближены к реальным условиям работы. По итогам конкурса лучшим пожарным Москвы стал сотрудник пожарно-спасательного отряда №214 Александр Чиботарь, второе место занял пожарный пожарно-спасательного отряда №204 Даниил Григорьев, а бронзу завоевал специалист пожарно-спасательного отряда №212 Сергей Алуев.

С начала лета свыше 1500 студентов столичных педагогических колледжей прошли практику в качестве вожатых в более чем 100 российских детских оздоровительных лагерях. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.