Каждый десятый москвич никогда не задерживается на работе

Десять процентов сотрудников столичных офисов почти никогда не задерживаются на работе. Остальным, так или иначе, это приходится делать, сообщили изданию «Вести Подмосковья» аналитики сервисных офисов SOK.

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По данным проведенного опроса, 40% офисных сотрудников из Москвы задерживаются несколько раз в неделю, 21% – несколько раз в месяц и лишь 8% практически каждый день. Чаще всего они тратят до часа нерабочего времени (65%), 20% – от 1 до 2 часов, 15% – 2 часа и более.

Лишь 15% считают задержки в офисе своим осознанным выбором и делают это по собственному желанию. Более трети (38%) отмечают, что остаются в офисе тогда, когда это выгодно, 29% вынуждены находиться допоздна из-за поручений руководителя, 21% – из-за накопившихся задач, а 18% – из-за срочных запросов от клиентов.

В большинстве случаев причиной задержки является ожидание, неготовность тратить время на работу дома, а также желание пропустить большие очереди и загруженность общественного транспорта (по 25%). Неспособность закончить дела вовремя становится причиной задержек у каждого пятого опрошенного, столько же жителей столицы хотят пообщаться с коллегами. Реже всего москвичи задерживаются в офисе из-за доступа к удобствам – такой вариант ответа был выбран в каждом шестом случае.

Почти каждый четвертый (24%) опрошенный уверен, что в офисе ему проще сосредоточиться, чем дома. Удаленную занятость считают более продуктивной лишь 14% респондентов. Еще треть заявили, что эффективность и концентрация скорее зависят от задачи, а 27% одинаково относятся к работе дома и в офисе. Чаще всего в офисах жителей Москвы привлекают тишина и рабочая атмосфера (33%), более удобные рабочие места (31%), безопасность и комфорт, имеющиеся кафе, зоны отдыха и кухня (по 29%). В топ причин также входит наличие переговорных комнат и возможность быстро обсудить рабочие вопросы с коллегами без необходимости создавать онлайн-звонок.