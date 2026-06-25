В Москве объявили фотоохоту на бобров: проявляют бешеную активность

Фотоловушки для наблюдения за бобрами установили на Бобровом острове в Нагатинском затоне. Камеры позволяют ученым наблюдать за жизнью животных и изучать их поведение в условиях городской среды.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) выявили центр бобрового поселения на острове на Москва реке. Там находятся основные норы и есть две полухатки, которые используются бобровой семьей для сна и отдыха. Рядом с этими местами, на бобровых тропах, специалисты установили две фотоловушки.

На полученных кадрах видно, что бобры активно проводят свое время вне нор. В хорошую погоду грызуны могут быть активны по десять часов и больше, даже днем. В дождливые дни больше проводят время на суше, а в жару – в воде.

Летом бобров больше интересует зеленая растительность, чем ветки. Кстати, следы зубов, которые оставляют животные на деревьях, позволили установить, что сейчас на острове обитает одна семья численностью 6-7 особей. Это два взрослых бобра и их детеныши разного возраста.

В акватории Бобрового острова сейчас ведутся работы, однако основные норы и жилища млекопитающих находятся на противоположной стороне острова. Последние годы животные обитали в его северной части. Чтобы не тревожить представителей фауны, прибрежная полоса шириной 30 м от берега была огорожена специальным забором. На ней остались обширные заросли густых кустарников и высокая трава, которые обеспечат бобров кормом. Кроме этого, животные сейчас активно питаются водной растительностью. Этой зоны вполне достаточно для комфортной жизни животных.

На камерах видно, что несмотря на ремонт бобры не изменили свой образ жизни, они все так же регулярно выбираются на поверхность.