В Москве вечером 25 июня ожидаются серьезные заторы до 7 баллов

В Москве вечером 25 июня ожидаются пробки до 7 баллов. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Синоптики прогнозируют сегодня в Москве пасмурную погоду, в течение дня возможен небольшой дождь. Сложная ситуация прогнозируется в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД и на вылетных магистралях.

Автомобилистам рекомендуют быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также строить маршрут заранее с учетом прогнозируемых заторов.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.