Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 25 июня, поделился важными новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о финале чемпионата «Абилимпикс» и начале приема заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации». Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Финал чемпионата «Абилимпикс»

Финал чемпионата «Абилимпикс» пройдет в конце октября — начале ноября 2026 года в выставочном комплексе «Тимирязев центр» в столице. Национальный чемпионат по профессиональному мастерству проходит среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В финале примут участие около тысячи человек.

Прием заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации»

Начался прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Это самый масштабный международный хакатон, проходящий в России. Участники конкурса разрабатывают новые продукты и сервисы по запросу столичных органов исполнительной власти, отечественных ИТ-компаний и корпораций.