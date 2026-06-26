В Москве на ВДНХ и в Кремле пройдут выпускные

Вечером 26 июня Москва станет площадкой для двух масштабных выпускных - в Кремле и на ВДНХ. Атмосфера будет по-настоящему праздничной, выпускников ждут яркие эмоции, незабываемые впечатления и выступления десятков звезд российской эстрады.

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Бальные танцы и звездный концерт

В Государственном Кремлевском дворце развернется Всероссийский выпускной бал. Праздник продлится 12 часов и охватит сразу несколько знаковых локаций: территорию Кремля, Красную площадь и Гостиный Двор. Все начнется с торжественного сбора и памятных фото на Сапожковской площади. Затем выпускников ждет насыщенная культурная программа. В Малом зале Государственного Кремлевского дворца (ГКД) пройдет концерт "Мы - таланты", а также будут организованы конкурсы и викторины с призами.

Для тех, кто захочет прикоснуться к классике, предусмотрен особый проект "Бальные традиции". Пары станцуют полонез в Паркетном фойе, пройдут торжественным падеграсом и закружатся в вальсе. Кульминацией вечера станет концерт популярных артистов в Большом зале ГКД. А после выпускников ждет прогулка по Кремлю и выход на Красную площадь, где праздник продолжится новой концертной программой. Среди заявленных артистов: Artik & Asti, Galibri & Mavik, SHAMAN, Алсу, Татьяна Куртукова, Алексей Воробьев, Жасмин, Зара, Денис Клявер, Юлианна Караулова, Akmal", Ирина Дубцова, Gayazov Brother, группа "Dabro" и многие другие.

Драйв, спорт и технологии

Параллельно в ночь на 27 июня на ВДНХ соберутся около 50 тысяч выпускников. Программа обещает быть не менее насыщенной. Для ребят подготовили экскурсии, игры, спортивные, творческие и танцевальные мероприятия.

Центральным событием станет большой концерт с участием более 60 артистов. Состав исполнителей формировался по итогам открытого голосования среди выпускников. Среди заявленных участников: The Hatters, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Ольга Бузова, SHAMAN, Татьяна Буланова, Алсу, ST, GAYAZOV BROTHER, Artik & Asti, Dabro, Ева Власова и SABI, Galibri & Mavik, Лолита, Артур Пирожков, SEREBRO, Стас Костюшкин, Татьяна Куртукова, Шура, Akmal', ST и "Вирус".

Главным музыкальным сюрпризом вечера станет секретный гость - артист, набравший наибольшее число голосов среди выпускников. Его имя раскроют в день праздника. Рядом с павильоном №14 пройдут танцевальные мастер-классы с последующими батлами, а на отдельной сцене всю ночь будут звучать диджей-сеты.

Любители спорта смогут сыграть в футбол, баскетбол, панна-футбол и текбол, принять участие в турнирах и мастер-классах с профессиональными тренерами, а также попробовать сдать нормативы ГТО в игровом формате. В зоне "Энергия разума" велотренировки будут сопровождаться диджей-сетами. А в игровой зоне выпускников ждут современные видеоигры и ретро-автоматы.

Технологический кластер предложит выпускникам узнать о возможной карьере. Искусственный интеллект в реальном времени проанализирует их увлечения и покажет варианты профессий, например врача, космонавта или учителя.

В павильонах ВДНХ организуют ночные экскурсии, а на станциях аквагрима можно будет нанести символичные рисунки, в том числе флаг Российской Федерации. Для учителей предусмотрена отдельная программа с литературными чтениями и встречами с артистами. Праздник продлится примерно до 06:00 утра.