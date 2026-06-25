Маршруты наземного транспорта скорректируют 27 и 29 июня

© Вечерняя Москва

С 27 и 29 июня будут скорректированы некоторые направления наземного транспорта в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Например, в ТиНАО автобусы маршрута 256 начнут заезжать в поселок 1-й Дистанции Пути. Раньше жителям здесь приходилось идти пешком до ближайшей остановки почти 1,5 километра.

Помимо этого, добавят новые остановки для направлений 980 и с941 на Дорожной улице. Также начнут работу специальные экспресс-маршруты ш1, ш2 и ш3 от станций метро «Войковская» и «Строгино»; из поселка Истра в городском округе Красногорск до 62-й городской больницы в ИЦ «Сколково».

— Теперь в отдельных поселениях в ТиНАО поездки станут доступнее. Дороги здесь узкие, а пассажиропоток невысокий. Поэтому на линиях работают современные комфортные автобусы малого класса. Также организованы специальные рейсы до крупных медицинских учреждений, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новые автобусные маршруты проекта «Москва — область» заработают с субботы, 27 июня. Направления запустят в Красногорск (Путилково), Химки (Левобережный) и Мытищи (Рупасово).

С 20 июня современный транспорт также начал связывать Москву с городскими округами Долгопрудный и Мытищи. На новых маршрутах заработали 18 автобусов, оборудованных по стандартам Московского транспорта: четыре автобуса большого класса на 1273, два автобуса большого класса на 1279 и 12 автобусов большого класса на 1545 маршруте.