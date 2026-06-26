Внешнюю сторону Садового кольца закроют для движения транспорта в субботу, 27 июня, в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Проехать будет нельзя с 11:50 и до окончания проезда автоколонны.

В районе Садового кольца не будут доступны подъезды к некоторым городским объектам, среди которых Парк Горького и парк искусств «Музеон», ТРЦ «Павелецкая плаза», театр имени Моссовета, концертный зал имени Чайковского и другие.

— Парковка на участках ограничений будет запрещена. Стройте альтернативные маршруты для подъезда к участкам ограничений, — передает Telegram-канал ведомства.

Помимо этого, в пятницу и субботу, 26 и 27 июня, движение на ряде улиц в центре и на северо-востоке Москвы временно будет закрыто в связи с проведением выпускных балов. В частности, в период с 08:00 26 июня до 07:00 27 июня остановят движение автомобилей по улице Ильинке от Старой площади до Красной площади, а также участок от Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.