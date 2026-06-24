Синоптик Позднякова: зонты в Москве понадобятся в четверг

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве и Подмосковье кратковременное ухудшение погоды ожидается в четверг, но к выходным вернётся летнее тепло.

В беседе с «Радио 1» синоптик пояснила, что к столице подойдёт холодный атмосферный фронт. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и порывы ветра до 14 м/с.

В четверг из-за плотной облачности в Москве будет до +14 °C, в области +10...+15 °C. Уже в пятницу воздух в столице прогреется до +22 °C, по региону — до +23 °C.

Зонты жителям столичного региона понадобятся в основном на четверг, а выходные подойдут для прогулок, поездок на природу и дачных дел, добавила Позднякова.

Ранее врач Ольга Уланкина рассказала, что дождь не служит причиной инфекционных заболеваний.