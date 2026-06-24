Собянин и Голикова открыли новый комплекс Московской городской онкобольницы № 62

Новый лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы № 62 появился в «Сколково». Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голиков и министр здравоохранения Михаил Мурашко в среду, 24 июня, приняли участие в торжественной церемонии открытия медучреждения.

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По слова главы города, это событие стало финальным в создании каркаса современной московской онкологической службы, которая позволяет на ранних стадиях выявить болезнь и гарантирует пациентам качественное лечение. Сейчас на онкодиспансерном учете в Москве состоит около полумиллиона человек. Увеличение средней продолжительности жизни в городе до 80 лет способствует выявлению большего числа случаев онкологических заболеваний.

— В Москве была создана целая сеть, структура из пяти мощных клиник, каркас онкологической службы. И 62-я больница завершает эту работу по созданию современных онкологических клиник в Москве, которые ведут все, начиная от диагностики, лечения и затем ведения пациентов, — добавил глава города.

Собянин подчеркнул, что современные медицинские технологии и квалифицированный персонал позволяют рассматривать онкологию как болезнь, поддающуюся своевременной диагностике и эффективному лечению. Мэр поблагодарил правительство и Министерства здравоохранения за сотрудничество в рамках национального проекта «Здравоохранение», которое способствует правильному структурированию работы, обмену опытом и взаимодействию с другими регионами.

— Огромное спасибо, Татьяна Алексеевна Голиковой за вашу поддержку, — передает слова мэра Москвы ТАСС.

Между тем специалисты приступили к строительству первого и второго этажей нового комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского.