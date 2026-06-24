Четверг, 25 июня, будет самым ненастным днём в столичном регионе на этой неделе, рассказала в беседе с RT главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Уже сегодня вечером к границам Московской области подойдёт холодный атмосферный фронт. В ночь на четверг температура будет составлять +10...+12 °C, а дневная — около +20 °C», — поделилась она.

При этом будут кратковременные дожди, продолжила синоптик.

«Ночью это будет небольшой дождь, а днём ожидается больше. Ветер может усиливаться до 12—14 м/с», — отметила она.

В ночь на пятницу уже обойдётся без осадков, рассказала Позднякова.

«Ночная температура составит +10...+14 °C, а в дневные часы — +20...+21 °C. Также днём возможен кратковременный дождь. Ветер останется плотным — до 5—10 м/с, но без порывов», — пояснила она.

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По её словам, в выходные осадков в столице не ожидается.

«Температура по ночам будет составлять +10...+15 °C. Днём в субботу +19...+24 °C, а в воскресенье потеплеет до +22...+27 °C. То есть произойдёт трансформация воздушной массы», — подытожила она.

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