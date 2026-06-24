Мероприятия в честь Дня молодежи пройдут в Москве 27 и 28 июня

В Москве 27 и 28 июня пройдут фестивали и тематические мероприятия, посвященные Дню молодежи. В этом году праздник приурочен к Году единства народов России и охватит десятки городских площадок.

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Об этом сообщили в столичном Комитете общественных связей и молодежной политики.

— Программа мероприятия позволит молодым людям не только найти занятие по душе, но и почувствовать себя частью большой общей истории, где переплетаются карьера, спорт, искусство и взаимопомощь, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Главной площадкой фестиваля станет парк «Ходынское поле». Здесь для гостей подготовят мастер-классы по народным промыслам, танцевальные занятия, спортивные активности, встречи с ветеранами, гастрофестиваль и концертную программу. На сцене выступят творческие коллективы проекта «Молодежь Москвы», а также группы «Уматурман» и «Сироткин».

Праздничные события также пройдут на ВДНХ, в зоне отдыха «Тропарево», Дарвиновском музее и Музее В.В. Маяковского. Посетителей ждут экскурсии, инженерные и творческие мастер-классы, спортивные соревнования, лекции и встречи с экспертами различных сфер, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 июня, в День молодежи, Музей Победы пригласил юношей и девушек на особую программу, сочетающую исторические экскурсии и музыкальные шедевры. Посетителей ждет рассказ о подвигах молодежи в годы Великой Отечественной войны, а также выступление молодых артистов из разных стран мира.