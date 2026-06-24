Собянин рассказал о строительства нового комплекса НИИ имени Склифосовского

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства первого и второго этажей нового комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Комплекс станет одним из самых современных медицинских объектов в России.

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Строят по самым современным технологиям

Строительство нового комплекса НИИ на Большой Сухаревской площади началось в ноябре 2025 года. Сейчас специалисты приступили к возведению первого и второго этажей комплекса.

— Он станет одним из самых современных медицинских объектов в России и даст новый импульс для развития столичного здравоохранения, расширив возможности науки и практической медицины, — отметил Сергей Собянин.

Общая площадь объекта превысит 160 тысяч квадратных метров. При строительстве комплекса применяют сразу несколько передовых технологий, благодаря чему разноплановые работы идут параллельно, а сроки строительства сокращаются. Ведущиеся работы не мешают действующему стационару принимать пациентов.

По словам мэра, на стройплощадке используется оборудование для мониторинга уровня шума и запыленности воздуха, а также система контроля и управления доступом на площадку.

— Сейчас на разных участках объекта завершается разработка грунта, ведется бетонирование фундаментной плиты, подземных этажей, конструкций первого и второго этажей.

Комплекс будет представлять собой пять башен высотой от шести до 10 этажей. В них разместят подразделения различного профиля.

Фасад выполнят из витражных конструкций в форме сот и ромбов. Из-за этого в разное время суток здания будут менять оттенки. Завершить работы по строительству нового корпуса НИИ скорой помощи имени Склифосовского планируют в 2028 году.

Напомним, что в 2023 году в «Склифе» открылся флагманский центр, оснащенный самым современным оборудованием. Помимо него, в столице уже действуют еще пять флагманских центров, образованных на базе крупнейших многопрофильных больниц.

Всего же для создания нового каркаса столичного здравоохранения с 2011 по 2030 год в городе построят более 30 новых и реконструируют свыше 175 действующих больничных корпусов.

Ранее мэр Москвы озвучил ключевые задачи развития здравоохранения на 2026 год и дальнейшую перспективу. Среди них можно выделить рост средней ожидаемой продолжительности жизни москвичей, расширение использования высокотехнологичных методов лечения, активную цифровую трансформацию московского здравоохранения, развитие системы медицинской помощи женщинам и детям, повышение качества лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, продолжение формирования нового каркаса стационарной помощи.

Новый комплекс НИИ имени Склифосовского

До 2030 года в Москве создадут несколько медицинских центров будущего.

Включает пять башен, связанных с флагманским центром и другими корпусами;У каждого палатного отделения будет реанимационная поддержка;Одна из архитектурных особенностей корпуса — инсталляция в виде пульсирующего сердца;Сердцем комплекса станут 27 высокотехнологичных операционных;При строительстве применяется первый в России управляемый дистанционно башенный кран.

Появится новая транспортная связка между округами

Строители завершили монтаж опор пролетного строения нового путепровода, который соединит улицы Академика Королева и Валаамскую.

Путепровод пройдет над железнодорожными путями МЦД-3. Его создание — часть масштабного градостроительного проекта.

— Построим и реконструируем семь километров дорог, включая три искусственных сооружения, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Движение по путепроводу будет осуществляться по четырем полосам. Одна часть сооружения находится в Бутырском районе, другая — в Марфине.

Строители работают в сложных условиях из-за близости железной дороги с интенсивным движением поездов.

Помимо путепровода также построят эстакаду-съезд с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону Московского скоростного диаметра, эстакаду-съезд с Валаамской улицы на улицу Милашенкова, два надземных пешеходных перехода в районе домов № 12а и 12д на улице Милашенкова.

Открытие путепровода даст дополнительную связку между Северным и Северо-Восточным округами. Появится альтернативный скоростной маршрут с выездом на Московский скоростной диаметр.

Станут как новенькие

В Таганском районе по программе «Моя школа» обновят сразу три исторических учебных заведения.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, каждой из школ более 90 лет.

— Основные корпуса построены в середине 1930-х годов по индивидуальным архитектурным проектам, — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Так, школа № 1270 «Вектор» в Товарищеском переулке была стилизована под замок — с высокой аркой и башенкой с винтовой лестницей. Основной корпус построили в 1936 году.

Четырехэтажный корпус школы № 1468 на Новорогожской улице возвели в 1934 году.

Здание школы № 498 на Народной улице уникально своей монументальной кирпичной кладкой стен и высокими потолками.

— Специалисты обновляют все здания от фундамента до крыши, сохраняя архитектурную гармонию и исторические элементы, — отметил Сергей Собянин.

Фасады школ выполнят в светлых тонах с яркими терракотово-оливковыми или песочно-оливковыми оттенками. Внутри появятся зоны отдыха, а вместо обычных библиотек откроют современные медиатеки.

В кабинетах установят новое оборудование для изучения естествознания, робототехники и других научных дисциплин.

Для занятия физкультурой в школах появятся современные и безопасные спортзалы. Пришкольную территорию благоустроят.