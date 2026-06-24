Водохранилища заполнены в достаточном объеме для снабжения Москвы

Все водохранилища столичной системы заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города.

Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок – на 84% и 100% соответственно. <...> Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий, в том числе сильной жары», – отметил Бирюков.

Заместитель мэра напомнил, что в этом году были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы. Достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне.

Подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

«Ежедневно столица потребляет почти 3 млн куб. м воды, в городе проложено порядка 13 тыс. км водопроводных сетей, эта сложная система нуждается в постоянном контроле. <...> Состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей – всего их 200. В этом году уже провели свыше 1,4 млн различных анализов», – рассказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.