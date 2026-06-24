Около 800 дворов отремонтировали в Москве с начала апреля

Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали около 800 дворовых территорий с начала апреля.

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Об этом в среду, 24 июня, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Важное направление нашей работы — создание комфортной городской среды. Ведь для каждого жителя очень важны ее составляющие — благоустроенные улицы, общественные пространства и дворовые территории, высокое качество дорог и хорошее освещение. В рамках программы этого года уже отремонтировали около 800 дворов, работы на запланированных объектах стартовали во всех административных округах, — рассказал заммэра.

Бирюков пояснил, что в рамках проектов обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, проводят озеленение.

— Приводим в порядок детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения — устанавливаем современные фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. В ходе ремонта дворовых территорий меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки, — уточнил он.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы были приведены в порядок. Они оборудованы необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественным освещением.

В столице реализуется масштабная программа обновления и озеленения парков. В проект включены 16 природных и исторических территорий города. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».