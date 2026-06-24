Завершена надвижка на путепроводе через пути МЦД-2 на финальном участке МСД

Работы по надвижке велись в рамках проекта финального участка Московского скоростного диаметра (МСД) на его южном направлении.

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Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Продолжаются работы на финальном участке МСД на юге столицы. Всего здесь построят и реконструируют 7,7 километра дорог, в том числе шесть искусственных сооружений. Так, на одном из путепроводов завершена надвижка пролетного строения. Всего специалисты выполнили семь этапов надвижки, в ходе последнего металлоконструкция была продвинута на 26 метров и встала на опору. Там она будет состыкована с частью путепровода, собранной в навес над Бакинской улицей. Сейчас на участке задействованы почти 200 рабочих и 10 единиц техники. Завершить работы на финальном участке планируется до конца этого года, — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Путепровод обеспечит удобный выезд со стороны Липецкой улицы на новый участок МСД – Каспийскую улицу, идущую параллельно путям МЦД-2. У него будет два съезда на основной ход магистрали: в сторону Каширского и Симферопольского шоссе.

— Благодаря новому участку сократится перепробег на два километра, а также время в пути. Будет улучшено транспортное обслуживание около 700 тысяч жителей юга Москвы. Снизится нагрузка на участки МСД, Кантемировскую и Каспийскую улицы, а также будет создан дополнительный выезд на трассу М-4 «Дон» с диаметра через Липецкую улицу, — добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

В рамках благоустройства территории предусмотрено устройство восьми гектаров газонов.

— Строительно-монтажные работы над путями МЦД-2 идут при четком взаимодействии между железнодорожниками, мостовиками и городом. Мы провели надвижку в «технологические окна», представленные МЖД, в точном соответствии с планом. Сложная техническая операция была успешно завершена в срок, — рассказал директор Мостоотряда-4 «Нацпроектстроя» Алексей Рогачев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении ключевого этапа строительства путепровода через железнодорожные пути третьего Московского центрального диаметра.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Возведение в столице объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».