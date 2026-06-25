В Москве восстановили усадьбу времен Екатерины II

Два с половиной века усадьба «Покровское-Стрешнево» принадлежала одной семье - родственникам Романовых. Именно из рода Стрешневых происходила супруга первого царя династии. Сюда приезжала Екатерина II, а историк Николай Карамзин работал над «Историей государства российского». Почти 100 лет усадьба не видела столь масштабной реставрации. Один из самых известных и загадочных архитектурных ансамблей столицы в ближайшие месяцы откроет свои двери для посетителей.

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Объект культурного наследия федерального значения, около двухсот двадцати гектаров. В XVII веке землю для усадьбы приобрел боярин Родион Стрешнев. Был воспитателем юного Петра I. Сестра Родиона вышла замуж за Михаила Романова. Родила десять детей. В их числе и будущий царь Алексей. Почти триста лет владельцы расширяли участок - разбивали сады и пруды, достраивали корпуса. За более чем трехсотлетнюю историю усадьба обросла легендами и мифами. Например, что под главным домом существуют подземные ходы, которые соединяют его с церковью и другими постройками. Или, о том как Екатерина II, страдая от язв на ногах, окунулась в местный родник - и чудом исцелилась.

«Очень соблазнительно предполагать, что все здесь в подземных ходах. Вот холм, для любителей истории очевидного и невероятного. Атрибутируют по-разному. Это в полном смысле для нас будет почвой для открытий и наших гостей. Возможно, мы чуть позже с вами встретимся что-то найдем и вам покажем», - рассказывает историк усадьбы «Покровское-Стрешнево» Сергей Несвицкий.

Но одну из легенд нам подтвердили. А именно - загадочное исчезновение розового бриллианта. Его первый царь династии Романовых подарил своей супруге. Хранили в несгораемом шкафу. В начале XX века драгоценность украли.

«Но в итоге его нашли, лакей не успел его продать. Как сейчас помню, в архивных записях сыщики его называли "Петька". Ходил в кабак, пытался заложить. Но его вернули в усадьбу. Как и все драгоценности усадебные, большинство ценностей после революции поступили в Кремль на хранение», - рассказывает Несвицкий.

Усадьба пережила революцию, войны, пожары. Во время нападения на Москву имение заняли французские солдаты. Спустя десятилетия здесь устраивали санаторий, дом отдыха текстильщиков и летчиков. Около пяти лет усадьба стояла без надзора. Поэтому многие экспонаты могли быть разрушены вандалами.

«В 2016 году правительством Москвы было принято решение о передачи объекта в собственность города. После чего началось комплексное возрождение усадебного комплекса. С 2022 года началась реставрация объекта культурного наследия федерального значения - главного дома, оранжереи, ограды», - объяснил заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы Олег Голосной.

Специалистам пришлось буквально возвращать усадьбу к жизни. Практически заново пришлось возрождать оранжерею. Сегодня здесь снова возвышается купол со шпилем. В главном доме полностью восстановили утраченную кровлю, укрепили конструкции, отреставрировали фасады центрального дома и кирпичные пристройки. Частично утрачены были мраморные тритоны. Не было нижней части, все удалось восстановить.

«Тритоны, которые держат свод второго этажа, были установлены в XIX веке при открытии данной усадьбы княгиней, последней хозяйкой, княгиней Шаховской», - рассказал руководитель проекта Андрей Гуторов.

Сложность заключалась и в том, что усадьба никогда не была единым архитектурным проектом. Классицизм соседствует с неоготикой. Перестраивать имение начала последняя хозяйка - княгиня Евгения Шаховская-Глебова-Стрешнева. Таких семей в Российской империи было всего пять. При ней появились боковые флигели. А еще башни, как в средневековых замках.

«При реставрации специально восстановили классический особняк, это большая редкость для России. Есть еще ампирные постройки, но это уже после наполеоновской войны. Вот такой микс эпох, но это - то, как хотела видеть хозяйка», - показал Несвицкий.

Спустя годы реставраторы завершили работу, которая позволяет увидеть всю эту многовековую историю сразу. Историю семьи, революции и войны. И главное - историю усадьбы, которая менялась вместе со своими владельцами, но сохранилась до наших дней. Недавно отреставрированное имение осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. В ближайшие два месяца «Покровское-Стрешнево» вновь откроется для посетителей.