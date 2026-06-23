По просьбе владельцев АЗС в Москве временно отменили пропуска для бензовозов

С 23 июня водителям бензовозов временно не нужно оформлять пропуска для въезда в Москву и передвижения по городу. Эта временная мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС.

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Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска.

Штрафы за отсутствие пропуска водителям бензовозов выставляться не будут.

Напомним, в столице действуют правила въезда грузового транспорта. Для движения по Москве водителям грузовиков разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны необходимо оформлять специальный пропуск.

По всем вопросам, связанным с передвижением по Москве, можно обращаться по номеру контакт-центра «Московский транспорт» (линия грузовой логистики): +7 495 539-54-54.