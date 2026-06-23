Сергей Собянин. Главное за день
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 июня, поделился важными новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о передовых разработках, внедренных в столице, и вручил премии за передовые разработки в области медицины. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
Передовые разработки, внедренные в Москве
Крупнейшая в мире экосистема для пилотного тестирования передовых технологий развивается на базе Московского инновационного кластера. Столичные технологические компании могут проверять свои разработки на 325 реальных объектах города и напрямую выходить на крупных заказчиков по всей стране.
Так, московская компания «Термоэлектрика» разработала умную систему «ТермоСенсор», помогающую предотвращать пожары, возникающие из-за неисправной проводки.
Премии за передовые разработки в области медицины
Сергей Собянин вручил премии Москвы 2026 года в области медицины. Как отметил глава города, проекты, удостоенные премий, имеют научную направленность, однако их главная цель — это практические решения, которые применяются в диагностике, лечении, профилактике, цифровизации и организации здравоохранения.