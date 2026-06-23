Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 июня, поделился важными новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о передовых разработках, внедренных в столице, и вручил премии за передовые разработки в области медицины. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Передовые разработки, внедренные в Москве

Крупнейшая в мире экосистема для пилотного тестирования передовых технологий развивается на базе Московского инновационного кластера. Столичные технологические компании могут проверять свои разработки на 325 реальных объектах города и напрямую выходить на крупных заказчиков по всей стране.

Так, московская компания «Термоэлектрика» разработала умную систему «ТермоСенсор», помогающую предотвращать пожары, возникающие из-за неисправной проводки.

Премии за передовые разработки в области медицины

Сергей Собянин вручил премии Москвы 2026 года в области медицины. Как отметил глава города, проекты, удостоенные премий, имеют научную направленность, однако их главная цель — это практические решения, которые применяются в диагностике, лечении, профилактике, цифровизации и организации здравоохранения.