График поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 2 по 30 июля

График движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится в период с 2 по 30 июля. Об этом предупредила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Корректировки расписания связаны с модернизацией инфраструктуры ОЖД. В частности, ряд пригородных составов участка Москва – Клин – Москва перестанут курсировать, а некоторые электрички будут ходить по измененному расписанию.

Кроме того, будут отменены пригородные поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь – Лихославль – Тверь.

Ранее поезда Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживались из-за гибели человека. Его тело было найдено на путях у платформы Катуар. Движение поездов на участке Катуар – Лобня временно было организовано в реверсивном режиме.