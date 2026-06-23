«Мосбилет» рассказал, где легко найти ближайший городской бассейн

Жители столицы могут найти ближайший летний бассейн с помощью интерактивной карты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал представитель сервиса «Мосбилет».

«Каждое лето москвичи и гости столицы посещают летние площадки Москвы, а сориентироваться в многообразии летних событий им помогает онлайн-сервис «Мосбилет» на портале mos.ru. Горожане активно бронируют бассейны в парках и на фестивальных площадках, часть из которых можно посетить с детьми старше трех лет. Такие локации с детскими бассейнами выделены в отдельную категорию «Для детей». С помощью интерактивной карты легко найти ближайшую локацию, а билет на подходящий сеанс можно оформить буквально в несколько кликов», – сообщил представитель сервиса.

Отмечается, что самыми популярными бассейнами по количеству проданных билетов с 1 по 21 июня включительно являются: бассейн в ландшафтном парке «Митино» (СЗАО), на Черневских прудах (ЮЗАО), в парке «Ходынское поле» (САО), в парке 50 лет Октября (ЗАО) и бассейн на фестивальной площадке «Вешняки» (ВАО).

«В рамках проекта «Лето в Москве» запущен новый информационно-просветительский проект «Лето с «Мосбилетом», который стал гидом по самым интересным мероприятиям столицы», – добавил представитель сервиса.

Ключевое преимущество проекта – специальные промокоды, которые дают пользователям сервиса возможность приобретать билеты в театры, музеи, бассейны со скидкой. Найти промокоды можно на сайте bilet.mos.ru. Предложения регулярно обновляются.