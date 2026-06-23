Третий аукцион по продаже Рижского вокзала состоится 7 августа

Третий аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве должен пройти 7 августа. Об этом сообщается на сайте Российских железных дорог (РЖД).

Прием заявок на торги стартует 19 июня в 16:30 по московскому времени. Окончание приема назначено на 12:00 29 июля. Сами торги состоятся в 12:00 7 августа.

Начальная цена лота составляет 4 миллиарда рублей, а задаток – 400,9 миллиона рублей.

Рижский вокзал выставили на торги в марте со стартовой ценой в 4 миллиарда рублей. Его продажа ранее была поддержана правительством. Первый аукцион в апреле не состоялся в связи с отсутствием заявок. Аналогичная ситуация произошла и в начале июня – торги вновь были признаны несостоявшимися.

Вокзал в Москве давно не используется по назначению. Предполагается, что его можно интегрировать в городскую среду в ином статусе, создав там общественную зону для жителей и гостей города.

В РЖД выражали надежду, что Рижский вокзал и прилегающая к нему территория позволят развивать город и расширять историю железной дороги.