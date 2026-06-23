Мобильные приложения Москвы скачали почти 100 миллионов раз

Сервисы постоянно совершенствуют с учетом пожеланий пользователей: улучшают навигацию, интегрируют ИИ-ассистентов, добавляют новые функции.

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Москва развивает городские мобильные приложения уже 14 лет, и за это время их установили почти 100 миллионов раз. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Они помогают жителям столицы решать многие повседневные задачи онлайн в любое удобное время, например записывать детей в детский сад, заказывать медицинские справки, пополнять транспортную карту, покупать билеты на мероприятия.

«Первое городское приложение “Госуслуги Москвы” появилось в 2012 году, а сейчас их больше 20. Они охватывают все ключевые сферы жизни в мегаполисе: от медицины и транспорта до культуры и управления многоквартирным домом. Сервисы постоянно совершенствуют с учетом пожеланий пользователей: улучшают навигацию, интегрируют ИИ-ассистентов, добавляют новые функции», — рассказала Наталья Сергунина.

В «Госуслугах Москвы» чаще всего оплачивают счета, передают показания счетчиков, отслеживают посещаемость ребенка в школе, записывают питомца к ветеринару. Функционал и дизайн продуманы так, чтобы было комфортно представителям разных поколений: половина активных пользователей — в возрасте от 35 до 50 лет, а около трети — от 50 лет.

Многие востребованные услуги и сервисы объединяет приложение «Моя Москва». Они собраны по тематическим разделам, это «Семья», «Дом», «Транспорт», «Здоровье», «Досуг и билеты». Поиск облегчает цифровой ассистент, который появился в этом году. Например, жители могут вызвать мастера на дом, заказать питание для ребенка в школьной столовой, оформить вывоз ненужных вещей, найти мероприятия на выходные.

Еще одно полезное приложение — «Электронный дом. Москва». В нем можно отправлять обращения в управляющую компанию, организовывать опросы для соседей, планировать собрания собственников, получать анонсы мероприятий в своем районе.

С помощью сервиса «ЕМИАС.ИНФО» удобно заботиться о здоровье: записываться к врачу, отслеживать выданные направления и узнавать результаты анализов. В медицинской карте содержится вся информация об обращениях в поликлиники, включая выписки из стационаров.

В мобильном приложении «Дневник “МЭШ”» горожане смотрят расписание уроков детей, домашние задания, оценки, даты контрольных работ.

Планировать поездки пассажирам помогают сервисы «Метро Москвы» и «Московский транспорт». Для автомобилистов есть полезное приложение «Парковки России», в котором можно оплачивать парковку не только в столице, но и в Санкт-Петербурге, Московской области и Кисловодске.

Всегда иметь под рукой документы в электронном виде позволяет «Мой id». Часть из них доступна для сканирования в виде штрихкода — например, цифровое удостоверение льготного статуса многодетной семьи и единый читательский билет.

Варианты для отдыха предлагает туристический сервис Russpass. Он объединяет гостиницы, музеи, театры, кафе и многое другое. В нем собраны десятки тысяч предложений.

Составить план познавательной прогулки и ближе познакомиться с культурно-историческим наследием столицы удобно в приложении «Узнай Москву», в котором представлено свыше 300 маршрутов в разных районах города.

Полный список приложений и ссылки на скачивание можно найти на портале mos.ru.

Предоставление социально значимых услуг в электронной форме соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.