Движение транспорта перекроют в центре Москвы из-за электрофестиваля

В центре Москвы на ряде улиц в пятницу и субботу, 26 и 27 июня, перекроют движение транспорта. Об этом сообщил столичный Дептранс.

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Изменения связаны с проведением Московского транспортного электрофестиваля.

В частности, 27 июня временно закроют движение на внешней стороне Садового кольца. Ограничение будет действовать с 11:50 и до окончания прохождения автоколонны. Также транспорт не сможет проехать с 07:00 до 18:00 на улицах Зубовской и Большой Пироговской, в переулках Дашковом и Новоконюшенном, в проезде Девичьего Поля.

Кроме того, 26 июня с 00:01 до 08:00 будет закрыто движение по 1 крайней правой полосе в проезде Девичьего Поля при движении в сторону Зубовской в районе памятника Толстому.

Также будет запрещена парковка на участках перекрытий, во время электрофестиваля в районе Садового кольца будут закрыты подъезды к некоторым городским объектам.

Транспортный электрофестиваль пройдет в рамках проекта "Лето в Москве". Это праздник для тех, кто заботится об экологии и поддерживает современные технологии. Для гостей проведут насыщенную программу – фестивальный городок будет открыт с 10:00 до 18:00.