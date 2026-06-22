МФЦ в районе Капотня приостановил прием посетителей

Офис "Мои документы" по адресу 2-й квартал Капотни, дом 22 временно не принимает посетителей. Соответствующая информация опубликована официальном канале столичных центров госуслуг в мессенджере MAX.

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Москвичам напомнили, что 99% госуслуг можно оформить в любом МФЦ. Ближайший находится в районе Марьино по адресу Люблинская улица, дом 100.

"Информация о восстановлении работы центра госуслуг района Капотня будет размещена в наших каналах", – уточняется в публикации.

Ранее на нескольких улицах на юго-востоке столицы было ограничено движение транспорта. Это произошло на фоне атаки БПЛА на Московский регион 18 июня. Всего на подлете к городу было уничтожено более 190 дронов. Атака стала самой масштабной за последние два года.

Кроме того, изменялись пути следования автобусов в районе Капотни. Меры затронули маршруты с711, 739В, 739к, с694, 228, м78, 436, 655 со стороны МКАДа и С710, с744, с768, с867, с754, м72, с9 со стороны Белореченской улицы.