Собянин: в Москве сейчас строят более 120 объектов образования

В Москве одновременно строят более 120 объектов образования. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

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«Новые детские сады, школы и образовательные комплексы примут свыше 56 тысяч учеников и почти 20 тысяч дошкольников. В развитии социальной инфраструктуры активно участвуют инвесторы», — написал Мэр Москвы.

Так, один из образовательных комплексов появится на улице Лобачевского в Раменках. Он будет рассчитан на 1,7 тысячи учеников и 350 воспитанников. В здании обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, медиатеку, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, четыре спортивных зала.

В блоке детского сада запроектировано 14 групп, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинет для развивающих занятий. Завершить строительство планируется в конце 2027 года.

В Царицыне на Севанской улице завершается строительство детского сада, рассчитанного на 250 малышей. В здании будет 10 групп, бассейн на первом этаже, музыкальный и физкультурный залы. Ввести объект в эксплуатацию планируют в этом году.

Столица уделяет особое внимание развитию социальной инфраструктуры. Это соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.