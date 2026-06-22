Лебедей Машу и Ваню вернули на пруд в центре Москвы

На пруд парка «Усадьба Трубецких» вернулись два лебедя после зимовки в Московском зоопарке. Птицы хорошо перенесли переезд и быстро обустроились на привычном водоеме.

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Как узнал «МК», пара лебедей-шипунов Маша и Ваня проводят зиму в зоопарке уже второй год подряд, а летом возвращаются на пруд в Хамовниках. В зоосаде птицы содержались в служебных вольерах. Лебеди комфортно себя чувствовали и демонстрировали хороший аппетит. Специалисты кормили их комбикормом, зерном и свежими овощами, а также давали специальные витаминно-минеральные добавки.

Когда в Москву пришло устойчивое тепло, парочку перевезли на летнюю фазенду - на пруд Усадьбы Трубецких. Перед этим их тщательно осмотрели и проверили чипы. Их возвращение с радостью приветствовали местные жители.

СПРАВКА «МК»

Шипун - самый крупный из лебедей, его масса 7-15 кг. Длина вместе с шеей достигает 160 см, а размах крыльев до 240 см. Шея у шипуна толще, чем у других лебедей, плавая, они держат ее в виде буквы S. На воде птицы часто приподнимают и слегка распускают крылья, образуя своеобразный «парус». Русское название этот лебедь получил за громкое шипение, которое издают самцы, защищая свою территорию.