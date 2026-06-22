Москвичей и гостей столицы попросили быть осторожными

В столице во второй половине дня 22 июня прогнозируются гроза, выпадение града и порывистый ветер.

Городские службы призвали жителей и туристов проявлять осторожность в связи с ухудшением погодных условий, говорится в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Согласно уточнённым данным метеорологов, в период с ближайшего часа до 21:00 22 июня в ряде районов Москвы возможны интенсивные осадки, сильный ливень, грозовые разряды, град и шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду", — отмечается в публикации.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности: не находиться под кронами деревьев и не ставить рядом с ними автомобили. Водителям рекомендовано строго выдерживать дистанцию и не превышать скорость на мокрой дороге.

На Москву обрушатся грозы и град

Тем временем жители столицы сообщают, что некоторые районы накрыла непогода. Так в Гольянове прошел град. Часть улиц подтопило.